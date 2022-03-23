РИАМО - 23 мар. Реализацию инвестиционного проекта прекратят во 2-м Лихачевском переулке, вл. 25, в столице. Там планировали построить автомойку и магазин, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, договор аренды земельного участка, площадь которого составляет порядка 0,1 га, был заключен в 2006 году. Тут планировали возвести автомойку и магазин сопутствующих товаров. Градостроительный план участка и разрешение на строительство не были оформлены.

На участке находится неэксплуатируемое здание, площадь которого составляет 500 кв. м. Пятова отметила, что строение снесут. Вопрос дальнейшего использования участка проработают.