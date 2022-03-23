РИАМО - 23 мар. В Апрелевке на улице Комсомольской будет благоустроен сквер. Работы пройдут по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.
В 2022 году в регионе планируется благоустройство 64 общественных территорий региона.
Работы пройдут на площади более 2 га. В сквере появятся площадка для занятий спортом с тренажерами, столы для настольного тенниса и игровая площадка для детей с качелями, каруселями, лазательными и прыгательными элементами.
Кроме того, будет выделена площадка, где смогут отдохнуть родители. Там установят скамейки и навес с качелями.
Также обновление ждет и пешеходные дорожки. В сквере появится круговая тропа из отсева, а также озеленение. Для обеспечения безопасности в темное время суток в сквере обустроят освещение и видеонаблюдение.
Завершение работ запланировано на осень 2022 года.
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