РИАМО - 23 мар. В Апрелевке на улице Комсомольской будет благоустроен сквер. Работы пройдут по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

В 2022 году в регионе планируется благоустройство 64 общественных территорий региона.

«Среди них будет новое направление – благоустройство скверов, которыми каждый день пользуются жители близлежащих жилых домов. Всего 19 таких территорий на 2022 год, и сквер в Апрелевке один из них», – заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Работы пройдут на площади более 2 га. В сквере появятся площадка для занятий спортом с тренажерами, столы для настольного тенниса и игровая площадка для детей с качелями, каруселями, лазательными и прыгательными элементами.

Кроме того, будет выделена площадка, где смогут отдохнуть родители. Там установят скамейки и навес с качелями.

Также обновление ждет и пешеходные дорожки. В сквере появится круговая тропа из отсева, а также озеленение. Для обеспечения безопасности в темное время суток в сквере обустроят освещение и видеонаблюдение.

Завершение работ запланировано на осень 2022 года.