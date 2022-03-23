РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В Подольске сотрудники подмосковной Госавтоинспекции в ходе акции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма провели футбольный матч с детьми и их родителями. Об этом сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В начале встречи автоинспекторы рассказали воспитанникам спортивной секции о важности соблюдения правил дорожной безопасности, разъяснили, как вести себя вблизи проезжей части. Полицейские назвали детям виды дорожных ловушек, которые могут стать причиной ДТП. Особое внимание обратили на видимость пешехода в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Ребята ответили на вопросы викторины, а за правильные ответы получили световозвращающие наклейки.

Мероприятие продолжилось товарищеским матчем по футболу между автоинспекторами, воспитанниками спортивной школы и их родителями. Сотрудники Госавтоинспекции поблагодарили участников поединка за игру.