РИАМО - 23 мар. За прошедшие сутки от коронавируса в Подмосковье вылечились еще 699 человек, с начала пандемии число выздоровевших от Covid-19 в регионе достигло 924 800, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в Московской области выявили 354 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 956 530 случаев Covid-19.



Число Covid-пациентов, госпитализированных в подмосковные больницы за прошедшие сутки, составило 148 человек, что меньше показателей предыдущего дня (199) на 25,6%.

Всего за пандемию в Подмосковье умерли 14 677 граждан с подтвержденным коронавирусом, в том числе 15 пациентов скончались за последние сутки.

Ранее в Подмосковье отменили обязательный масочный режим. В области продолжается активная вакцинация населения от коронавируса.

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