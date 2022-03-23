РИАМО - 23 мар. Предприниматели и самозанятые, ведущие деятельность в Подмосковье, смогут предоставить отчетность об использовании бюджетных грантов и субсидий на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

«Помощь бизнесу – одна из ключевых задач правительства Московской области. Возможность подавать отчетность за использование субсидии или гранта через региональный портал госуслуг экономит предпринимателям самый главный ресурс – время», – рассказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Чтобы предоставить отчетность об использовании грантов понадобится авторизоваться или зарегистрироваться на региональном портале госуслуг с помощью ЕСИА. После регистрации в карточке услуги необходимо выбрать цель обращения и нажать кнопку «Заполнить форму».

В Подмосковье поддержку из бюджетных средств могут получить региональные субъекты малого и среднего бизнеса. Выплаты могут быть выделены на модернизацию производства, лизинг оборудования и продвижение товаров через маркетплейсы.



При этом юридические лица, включенные в перечень социальных предприятий, могут претендовать на гранты.