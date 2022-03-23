РИАМО - 23 мар. В России за прошедшие сутки подтвердили 26 826 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в стране зафиксировали 17 664 621 случай заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в стране выздоровели после Covid-19 70 622 пациента, умерли 429 граждан с подтвержденной инфекцией.

В больницы по стране за прошедшие сутки поступили 5109 пациентов с подтвержденным коронавирусом, что на 34,9% меньше, чем днем ранее (7854).

С начала пандемии в РФ вылечили от коронавируса 16 417 422 пациента, скончались 365 802 человека с диагностированным Covid-19.

В последнее время на территории России наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации по инфекции. Сделать прививку от Covid-19 можно в поликлиниках и выездных пунктах работы медбригад. Также следует проходить ревакцинацию через полгода после предыдущей прививки.

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