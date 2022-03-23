РИАМО - 23 мар. Расстройства пищевого поведения могут возникать из-за психологических недугов или из-за генетики. Такое расстройство проявляется тремя способами: в виде анорексии, булимии и компульсивного переедания, сообщает «Вечерняя Москва».

«Анорексия — это не просто преднамеренный отказ от еды. Для постановки этого диагноза у человека должен быть сниженный индекс массы тела. У такого пациента негативное восприятие себя и своего тела. То есть когда худенькая девушка смотрит в зеркало и видит себя, ей кажется, что она толстая и безобразная. Происходит необъективное восприятие реальности», — сказала психолог Марина Гладышева.

Такой человек может изнурять себя диетами, продолжать худеть, состояние человека с анорексией может граничить с истощением. Такой человек намеренно прекращает есть калорийные, жирные продукты, сладкое, слишком сильно загружает себя аэробными тренировками.

Эта проблема может идти из детства, когда родители или близкие, например, убеждали ребенка, что он должен быть стройным и красивым.

Гладышева отметила, что при булимии вес может быть нормальным или немного избыточным. При этом недуге наступают приступы переедания, а потом к человеку приходит чувство вины, возникает приступ индуцированной рвоты. Такой человек использует слабительные, диуретики или препараты, которые подавляют аппетит.

У человека с булимией пища воспринимается как средство получения удовольствия и расслабления. Эта проблема тоже идет из детства.

Если симптомы проявляются в течение как минимум 3 месяцев, нужно обратиться к специалистам.

Расстройство пищевого поведения также может проявляться в виде компульсивного переедания. У человека после такого переедания нет рвоты и чувства вины, он «заедает» тревоги и переживания. У таких людей часто есть лишний вес.

Гладышева отметила, что расстройство пищевого поведения относится к гетерогенной группе заболеваний. Тут необходима помощь и профильных врачей, и психологов для комплексного подхода.