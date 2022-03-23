РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мар. Почти 140 неблагополучных семей состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

На сайте администрации Красногорска опубликовали доклад комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о состоянии и мерах по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на территории городского округа в 2021 году.

По состоянию на 1 января 2022 года на территории округа проживает 136 семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа. В этих семьях воспитываются 275 детей.

64 семьи относятся к категории полных, 72 семьи - неполные, 30 - многодетные семьи.

Почти в половине семей - 63 - родители употребляют спиртные напитки. В двух семьях родители или один из них употребляют наркотики и психотропные вещества.

За 2021 год выявлено 150 семей, находящихся в социально опасном положении. Вынесены постановления о проведении индивидуальной профилактической работы в отношении 228 семей. Прекращено проведение профилактической работы в связи с исправлением в отношении 99 семей.

Практика показывает, что наиболее высоким реабилитационным потенциалом обладают семьи, выявленные на ранних стадиях семейного неблагополучия.