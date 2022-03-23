РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 мар. Госавтоинспекторы провели акцию «Маленький пассажир – большая ответственность!» в МФЦ Щелкова, гражданам рассказали о необходимости использования автокресла для перевозки детей, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

Автоинспекторы рассказали о целях и задачах социального раунда «Маленький пассажир – большая ответственность!», какие параметры нужно учитывать, чтобы подобрать юному участнику дорожного движения автокресло, а также напомнили о правильной установке детских удерживающих устройств в салоне транспортного средства.

Кроме того, стражи правопорядка озвучили статистику происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров и разъяснили важность правильного применения детских удерживающих устройств.