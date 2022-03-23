РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. В среду утром в Поселке Пироговский городского округа Мытищи образовалась пробка длиной около 1,5 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, движение затруднено в сторону Пироговского шоссе. Пробка начинается от деревни Пирогово и продолжается на Пироговском шоссе. Также образовалась пробка около 1,5 км в районе деревни Коргашино на Тарасовской и Совхозной улицах.

Кроме того, затруднено движение на Осташковском шоссе в районе деревни Болтино, на Центральной улице в районе деревни Юдино.