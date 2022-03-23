РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мар. На учете в подразделении по делам несовершеннолетних управления МВД подмосковного Красногорска состоят почти 130 подростков, сообщается на официальном сайте администрации округа.

На сайте администрации Красногорска опубликовали доклад комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о состоянии и мерах по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на территории городского округа в 2021 году.

На учете в ПДН УМВД России по Красногорску состоят 129 несовершеннолетних. Из них трое судимых, 75 – за употребление спиртных напитков, 3 – за употребление наркотических средств, 1 – за употребление токсических веществ, 2 – за совершение общественно опасных деяний, четверо обвиняемых и подозреваемых в совершении преступления.

В 2021 году были выявлены и поставлены на учет 229 несовершеннолетних. В 2020 году их было 134. Сняты с учета 203 несовершеннолетних, в том числе 148 – по исправлению поведения.

«В течение всего отчетного периода проводятся мероприятия по выявлению, постановке на учет и разобщению групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, установлению принадлежности к данным группам отдельных подростков, их связей, документированию и привлечению к ответственности их лидеров и активных членов, вовлекающих несовершеннолетних в совершение противоправных действий», – добавляется в докладе.

В 2021 году правоохранительные органы выявили и поставили на учет 28 групп, в состав которых входят 70 несовершеннолетних. В 2020 году выявили 7 групп, объединявших 17 подростков.

В настоящее время на учете состоят 12 групп, в состав которых входят 29 несовершеннолетних. За год с учета сняли 21 группу.

За 2021 год сотрудники УМВД доставили в территориальные отделы полиции 402 несовершеннолетних, что значительно больше показателей 2020 года – 284.

Из 402 доставленных несовершеннолетних 38 требовалась помощь со стороны государства. Из них 25 были направлены в учреждения здравоохранения, а 13 помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.