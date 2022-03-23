РИАМО - 23 мар. Минобороны России показало, как звено вертолетов Ка-52 при огневой поддержке подразделений ВС РФ ракетным комплексом «Вихрь» уничтожило ангар с вооружением ВСУ. Об этом сообщает Газета.ru.

По данным ведомства, удар был нанесен с расстояния свыше 7 км. На кадрах видно, как вертолеты взлетают с аэродрома, после чего показан вид из кабины пилота.

В Минобороны подчеркнули, что авиация ВКС РФ сопровождает колонны и поддерживает подразделения, а также ликвидирует бронетехнику ВСУ и доставляет к местам назначения десант и грузы.

Россия начала проведение военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля, она продолжается до сих пор.

Ранее в Минобороны сообщали, что боевое применение ракетного комплекса «Кинжал» на территории Украины подтвердило его эффективность в уничтожении хорошо защищенных объектов.