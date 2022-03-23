РИАМО - 23 мар. С 14 по 18 марта комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 94 объекта, из которых 68 земельных участков в аренду, 11 земельных участков на продажу, 7 нежилых помещений в аренду, 7 помещений на продажу и здание с земельным участком на продажу, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

В центральном микрорайоне Подольска выставлены на продажу машино-места по адресу: улица Рабочая, дом 4. Машино-места находятся в охраняемом подземном паркинге закрытого типа в ЖК «Авеню». Начальная цена – от 575 880 руб.

Под строительство загородного дома в Раменском округе можно приобрести в аренду земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Участок площадью 1,2 тыс. кв. м расположен в деревне Заболотье, в 20 минутах езды от трассы М-5 «Урал». Предоставляется в аренду сроком на 20 лет. Принять участие могут только физические лица. Начальная цена – 240 тыс. руб./год.

Также в аренду для субъектов малого и среднего предпринимательства в Лыткарине предлагают помещение под свободный вид деятельности площадью 93,4 кв. м. Помещение расположено на цокольном этаже многоэтажного жилого дома по адресу: мкр. 6-й, д. 24. Срок договора аренды — 5 лет. Начальная цена – 283 158 руб./год.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.