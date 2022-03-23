РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мар. Свыше 20 несовершеннолетних привлекли к административной ответственности за правонарушения в 2021 году в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации округа.

На сайте администрации Красногорска опубликовали доклад комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о состоянии и мерах по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на территории городского округа в 2021 году.

Из документа следует, что в 2021 году в Красногорске 24 несовершеннолетних совершили правонарушения, повлекшие применение мер административной ответственности. В 2020 году к административной ответственности привлекли 25 несовершеннолетних.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом на 30% (с 10 до 7) уменьшилось количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность.

Всего в 2021 году на заседаниях комиссии рассмотрели 742 персональных дела, это на 42,3% больше, чем в 2020 году. В том числе рассмотрели 268 дел в отношении несовершеннолетних, 454 – в отношении законных представителей и 20 – иных лиц.

Члены комиссии проводили индивидуальную профилактическую работу в отношении 298 несовершеннолетних. В 2020 году их было 265. Прекращено проведение профилактической работы в отношении 190 человек, из них в связи с исправлением – в отношении 140 человек. Было вынесено 253 постановления об организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, в 2020 году – в отношении 174.

С 6 до 5 уменьшилось количество несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства. С 41 до 60 увеличилось количество несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию.