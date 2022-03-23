РИАМО - 23 мар. В районе Новогиреево на востоке столицы установили шумозащитный экран возле жилого комплекса на Перовской улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В ходе работ установленный ранее экран модернизировали. Его старые шестиметровые панели заменили современными с улучшенной функцией защиты», - рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов.

Шумозащитный экран длиной 199 м стал продолжением действующей конструкции. Теперь ее протяженность составляет 792 м, а площадь — почти 4,4 кв. м.

Цвет шумозащитного ограждения сочетается с фасадами корпусов жилого комплекса. Он находится рядом с железной дорогой. Шум поездов, а также дорожная грязь и пыль мешали местным жителям.

Экран выполнен из акустических панелей из нержавеющей стали с полым герметичным корпусом. Они также оснащены демпферами, которые гасят звуковые колебания.