РИАМО - 23 мар. В районе Новогиреево на востоке столицы установили шумозащитный экран возле жилого комплекса на Перовской улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Шумозащитный экран длиной 199 м стал продолжением действующей конструкции. Теперь ее протяженность составляет 792 м, а площадь — почти 4,4 кв. м.
Цвет шумозащитного ограждения сочетается с фасадами корпусов жилого комплекса. Он находится рядом с железной дорогой. Шум поездов, а также дорожная грязь и пыль мешали местным жителям.
Экран выполнен из акустических панелей из нержавеющей стали с полым герметичным корпусом. Они также оснащены демпферами, которые гасят звуковые колебания.
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