РИАМО - 23 мар. Японская компания Sharp больше не будет поставлять технику в Россию из-за ситуации на Украине, сообщает Газета.ru.

Производитель техники выразил обеспокоенность происходящим на Украине и заявил об отправке пожертвований благотворительным организациям в рамках поддержки гуманитарной программы.

Sharp является крупным производителем электроники и бытовой техники. Также корпорация предлагает новые технические решения в области оптимизации документооборота, визуализации и энергетики.

Ранее с российского рынка ушли такие технологические компании, как Apple, LG Electronics, Xerox Holdings и другие. Это связано с санкциями, введенными против РФ странами Европы и США в ответ на начало спецоперации по демилитаризации Украины.