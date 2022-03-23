РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 мар. В кинотеатре Королева 24 марта стартует показ фильмов «Брат» и «Брат 2», сообщается на сайте кинотеатра.

В этом году исполняется 25 лет картине Алексея Балабанова «Брат». В честь этого события с 24 марта в прокате кинотеатра «Костино» появятся фильмы «Брат» и «Брат 2», также посмотреть на большом экране можно фильм «Жмурки». Увидеть легендарные картины можно до 30 марта.

Фильм «Брат» увидел свет 17 мая 1997 года в Каннах, через месяц картину показали на «Кинотавре», где Бодров и Балабанов получили Гран-при фестиваля как лучший актер и лучший режиссер.