РИАМО - 23 мар. Чат-бот Московского метрополитена Александра удостоили премией «Хрустальная гарнитура» в номинации «Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия», сообщается на официальном сайте мэра города.

«Сервис не только сделал транспорт удобнее и понятнее, его также высоко оценило экспертное сообщество», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, с ноября 2020 года Александра ответила на 1,1 млн вопросов пассажиров. Чат-бот предлагает варианты оплаты проезда, рассказывает, как пополнить карту «Тройка», помогает оформить заявку на сопровождение. При необходимости в сложных ситуациях к решению вопроса подключается оператор.

Кроме того, Александра подскажет по вопросам работы МЦК и МЦД, а также трамваев и наземного транспорта. Жюри премии «Хрустальная гарнитура» с 2005 года отмечает лучшие проекты по дистанционному взаимодействию с клиентами.