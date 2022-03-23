РИАМО - 23 мар. В столице 30 апреля впервые пройдут церемонии бракосочетания на воде, свадебный сезон начинается с праздника Красная горка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Впервые организуем отдел ЗАГС на воде в формате свадебных мини-круизов, во время которых и будет происходить одно из главных событий в жизни молодоженов. Зарегистрировать брак на воде смогут 20 пар», – сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в городских ЗАГСах уже начался прием заявлений для заключения брака на речных судах. Круиз на речных трамвайчиках для молодоженов пройдет с 10:00 до 21:00. Начало маршрута – от причала «Гостиница «Украина». На церемонии будут все традиционные составляющие: торжественная речь, обмен кольцами и так далее.

Прием заявлений для заключения брака на борту речных трамвайчиков завершится 29 марта. Подать заявления лично можно во дворцах бракосочетания, а также Вернадском, Кутузовском и Шипиловском отделах ЗАГС.