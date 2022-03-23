РИАМО - 23 мар. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Пентагон забыл о бомбардировках Югославии, Ирака и Ливии американскими войсками и их союзниками по НАТО, сообщает Федеральное агентство новостей.

Антонов сделал это заявление после того, как пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о якобы причастности ВС РФ к военным преступлениям на Украине.

«Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как еще совсем недавно самолеты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии», – сказал Антонов.

По его словам, в Вашингтоне также не вспоминают о преступлениях американских военнослужащих и наемников в Афганистане и Сирии.

Посол еще раз напомнил, что Вооруженные силы РФ наносят удары только по объектам украинской военной инфраструктуры.

Россия начала проведение военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля. Ответом на это стали беспрецедентные экономические санкции со стороны США и западных стран.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет инициатором по вопросу налаживания отношений с западными государствами, так как «они сами загнали себя в тупик».