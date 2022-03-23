РИАМО - 23 мар. В 2021 году предприятия химической промышленности пополнили консолидированный бюджет Москвы на 12,4 млрд рублей, что на 36,9% больше, чем годом ранее, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В прошлом году отрасли удалось преодолеть спад 2020 года и восстановить поступления по всем видам налогов», – сказал глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

По его словам, в минувшем году предприятия перечислили в московский бюджет 6,5 млрд рублей налога на прибыль. Это на 63% превышает показатели 2020 года. Кроме того, поступления НДФЛ составили около 5,4 млрд рублей, что на 15,8% превышают прошлогодние показатели.

Налоги от применения специальных налоговых режимов составили порядка 300 млн рублей. Это на 41% больше, чем годом ранее.

Предприятия химической промышленности создают удобрения, пластмассы, каучук, лаки, краски и другую продукцию. Всего на их долю приходится свыше 7% налогов от обрабатывающих производств. Эти производства входят в одну из пяти приоритетных московских отраслей, которые включены в нацпроект «Производительность труда». Его реализуют с 2021 года.