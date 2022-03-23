РИАМО - 23 мар. Пользователи библиотеки «Московской электронной школы» более 0,5 млн раз обращались к приложениям и тестам для подготовки к Единому госэкзамену и Основному госэкзамену, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Во время подготовки к ОГЭ школьники и учителя выполнили тестовые задания более 140 тыс. раз. Около 104 тыс. раз они обращались к интерактивным приложениям. Чаще всего они пользовались тестом в формате экзамена по географии и заданием по английскому языку «Чтение ОГЭ». Самыми популярными приложениями стали материалы по информатике и английскому языку.

Кроме того, будущие выпускники около 300 тыс. раз обратились к тестам и приложениям для подготовки к ЕГЭ в этом учебном году. Самыми востребованными предметами стали русский и английский языки.

Всего для подготовки к ЕГЭ пользователям «Московской электронной школы» доступно свыше 2,9 тыс. тестов и более 3,9 тыс. приложений, а также 180 видеоуроков и около 150 учебных пособий в цифровом виде.