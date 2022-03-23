РИАМО - 23 мар. На дорогах Москвы во второй половине дня в среду ожидаются пробки в 8 баллов из 10 возможных. Сейчас движение транспорта в городе свободное и оценивается в 3 балла, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Вечером автомобилисты столкнутся с затруднениями в центре города, а также на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и на нескольких участках МКАД.

К образованию пробок могут привести строительные работы и мелкие ДТП. Из-за ремонтных работ движение ограничено на 85-м и 90-м км МКАД, проспекте Мира в районе дома №198, Волгоградском проспекте в районе дома №45, Рижской и Лужнецкой эстакадах.

Москвичам рекомендуется пользоваться метро для поездок по центру. По вылетным магистралям с выделенными полосами лучше ехать на общественном транспорте или такси.