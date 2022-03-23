РИАМО - 23 мар. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством Дубининской и Кожевнической улиц, которые расположены вблизи Павелецкого вокзала. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



Он напомнил, что в 2021 году в городе завершили благоустройство площади Павелецкого вокзала. Там появился ландшафтный парк с фонтаном, открытым амфитеатром и велодорожками.

«В этом году приведем в порядок расположенные рядом улицы Дубининскую, Новокузнецкую, Кожевническую и Даниловский Вал», – отметил Бирюков.

Сейчас на Дубининской и Кожевнической улицах идут работы по обновлению инженерных коммуникаций. Специалисты проводят ремонт водопроводных, канализационных и тепловых сетей. Также идет реконструкция участка ливневой системы. Воздушные кабельные линии перенесут под землю. Полностью перекрывать движение транспорта не будут, а для горожан организовали удобные проходы.

«В рамках благоустройства планируется сохранить важную транзитную функцию прилегающих к вокзалу улиц и одновременно создать более комфортную и удобную среду для местных жителей», – сказал заммэра.

За счет оптимизации ширины полос дорожного движения расширят тротуары там, где это возможно. Кроме того, заменят их покрытие, обновят уличное освещение и проведут озеленение. На улицах в районе Павелецкого вокзала установят современные остановки общественного транспорта.

На площади перед станцией метро «Новокузнецкая» появятся качели для взрослых. Также будет благоустроено пространство возле Данилова монастыря. Там разместят книжную и иконную лавки, торговые точки и кафе с верандой, проведут озеленение и установят скамейки.