РИАМО - 23 мар. Мосстат провел микроперепись сельскохозяйственных предприятий и некоммерческих товариществ Московской области. Выяснилось, что в регионе действуют 667 сельхозпредприятий, сообщает пресс-служба Мосстата.

Сельхозмикроперепись состоялась летом 2021 года. Согласно собранным данным, в Московской области работают 667 сельхозпредприятий, которые в сумме занимают более 754 тыс. га земли. В среднем на один объект приходится 1,1 тыс. га.

В регионе работают 330 сельскохозяйственных организаций, 133 малых сельхозпредприятия и 314 микропредприятий, они занимают в среднем 1990, 1568 и 325,7 га соответственно.

Также в Подмосковье работают 149 сельских индивидуальных предпринимателей и 813 фермерских хозяйств.

На территории региона расположены 12 555 садоводческих, огороднических, дачных и других некоммерческих товариществ.

Сельхозмикроперепись проводилась в Подмосковье с 1 по 30 августа. Ее итоги будут публиковаться в течение года поэтапно.

Задачей микропереписи было уточнение данных для выстраивания эффективной государственной политики в сфере сельского хозяйства, так как Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводится раз в 10 лет.