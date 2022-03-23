РИАМО – 23 мар. В среду в Московской области родители выпускников смогут попробовать сдать ЕГЭ по математике, родители сами увидят, как проходит экзамен, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Как отметила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, каждый год родители пробуют сдавать ЕГЭ. В среду сдать экзамен по математике попробуют свыше 6 тыс. человек.

Родители смогут сами увидеть, как проходит контроль входа на экзамен, как распечатывают экзаменационные работы, заполняют бланки.

Каклюгина подчеркнула, что это позволяет снизить напряжение перед экзаменом. Родителям порекомендовали принять участие, сдать ЕГЭ и показать на личном примере, что сдавать ЕГЭ нестрашно.