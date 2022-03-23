РИАМО - 23 мар. В среду в музейном комплексе «Зоя» в Рузском округе Подмосковья откроется интерактивная выставка «Она и Космос», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Выставка откроет масштабную многолетнюю программу «Она и Мир».

На экспозиции «Она и Космос» будут представлены 7 разделов. Это истории женщин, которые воплотили в себе красоту, спонтанность, способность изменить мир. Это космонавт Валентина Терешкова, вдова космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина, космический дизайнер Галина Балашова, космический биолог Галина Нечитайло, астроном Тамара Смирнова, инженер Алла Масевич и космонавт Анна Кикина.

В центре выставки – купол, это сферический экран, на котором можно будет посмотреть научно-популярный или детский контент. Там покажут истории об устройстве космоса, о темной материи, развлекательные ролики для погружения в искусственную реальность, мультфильмы для детей и многое другое.

Столичный Музей космонавтики предоставил для выставки космический скафандр. На экспозиции можно будет увидеть реплики растений, побывавших в космосе, астролябию, тематические книги.

На экспозиции также будет представлено художественное панно с интерьерами космических кораблей, созданных Балашовой.

Музей «Зоя» был открыт в дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войны. Экспозиция музея посвящена событиям и героям Битвы за Москву и подвигу Космодемьянской. В состав музейного комплекса входят сам музея «Зоя», Дом Кулика, где Космодемьянская провела последнюю ночь перед казнью, место первого захоронения и мемориал на месте казни.

Музей также является центром сбора, изучения и представления артефактов и свидетельств, которые связаны с первой мощной победой Красной Армии в Великой Отечественной войне.

В одном из залов музея посетители могут записать рассказ о своих близких – участниках войны, чтобы они, таким образом, пополнили ряды «Бессмертного полка».

Музей «Зоя» можно также посетить по «Пушкинской карте».