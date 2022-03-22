РИАМО - 22 мар. Столица является крупным сельскохозяйственным кластером. Так, 4112 га территории Москвы отведены под угодья сельскохозяйственных организаций, сообщает пресс-служба Мосстата.

Всего в городе действует 20 сельскохозяйственных предприятий и 745 садоводческих, огороднических, дачных и других некоммерческих товариществ.

Некоммерческие товарищества занимают 10 802 га. Большая часть посевных площадей и пастбищ столицы находится в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы.

В городе работают пять крупных сельхозпредприятий, каждое из которых в среднем занимает 349,2 га. Также в Москве открыты 14 фермерских хозяйств и 5 индивидуальных предпринимателей.

Сельхозмикроперепись проводилась с 1 по 30 августа 2021 года. Полномасштабная перепись проводится раз в десять лет, но изменения в сельском хозяйстве происходят быстрее. Поэтому с небольшим интервалом проводятся небольшие переписи.

Итоги микропереписи будут публиковаться поэтапно в течение 2022 года. Так, оперативные итоги по сельскохозяйственным организациям будут опубликованы в апреле, а по фермерским хозяйствам и ИП – в мае.