РИАМО - 22 мар. В социальной сети «Одноклассники» за неделю в 6 раз выросло количество товаров, которые размещают предприниматели, сообщает пресс-служба соцсети.

Показатель достиг 200 тыс. в сутки. Значительный рост выявлен в категориях «Красота и здоровье» (на 268% за неделю), «Строительство и ремонт» (204%), «Бытовые услуги (202%), «Образование и репетиторы» (196%) и «Туризм и отдых» (173%).

Также за неделю втрое выросло число новых предприятий, которые запустили свое продвижение в рекламном кабинете. В ОК управлять своим делом можно как с помощью личного профиля, так и через группы.

В официальной группе «Одноклассников» для бизнеса 30 марта запустится специальная серия обучающих семинаров. В прямом эфире сотрудники соцсети расскажут о тонкостях работы на площадке и ответят на вопросы предпринимателей.

Кроме того, на ОК работает выделенная линия службы поддержки, которая призвана помочь бизнесменам оперативно получать ответы по рекламному кабинету.

Подробная инструкция об инструментах соцсети для бизнеса размещена на сайте ОК для бизнеса. Пользователи могут получить ответы по ряду тем: от создания страницы и контент-плана до работы со статистикой и рекламного продвижения. Там же размещены интересные примеры продвижения в соцсети и другие полезные материалы.