РИАМО - 22 мар. В Государственном социально-гуманитарном университете Коломны 30 марта пройдет VI образовательный форум «Курсом лидера». Его организатором выступит Московское областное отделение «Молодой гвардии Единой России», сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Участие в форуме примут как жители Коломны, так и молодежь из Луховиц, Зарайска и других соседних округов.

«Это возможность проявить себя, получить полезные знания, найти единомышленников, а главное – оформить собственную идею в социальный проект и презентовать ее. Мы как организаторы выберем актуальные и значимые проекты и поможем авторам претворить идеи в жизнь», – отметил депутат Государственной думы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.

Обучение пройдет по направлениям «Проектирование», «Волонтерство» и «Медиа», по каждому из них выступят спикеры. Они поделятся знаниями о социальном проектировании, развитии добровольческого движения, работе в социальных сетях и борьбе с фейками.

Форум пройдет при поддержке правительства Московской области. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо предварительно пройти регистрацию на сайте форума.

Мероприятия «Курсом лидера» уже прошли в Орехово-Зуеве, Котельниках, Реутове, округе Пушкинский и Бронницах. После Коломны пройдет еще пять таких форумов, а завершится кампания общеобластным «Курсом лидера», где представят лучшие проекты участников.