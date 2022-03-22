РИАМО - 22 мар. Врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров заявил, что группа крови и резус-фактор являются постоянными величинами. Однако в исключительных случаях они могут изменяться, сообщает aif.ru.

Если в организме беременной резус-отрицательной женщины возникает тяжелый иммунный резус-конфликт и развивается резус-положительный плод, чтобы спасти будущего ребенка, ему переливают одноименную с матерью группу крови.

«В таких случаях возможно изменение резус-фактора (но не группы крови) и возрастают шансы на вынашивание и рождение здорового ребенка», – заявил врач.

В ином случае в организме может возникнуть тяжелая форма гемолитической болезни новорожденных и возникнет риск гибели плода.

Такая технология выполняется по строгим показаниям в высокоспециализированном перинатальном центре.

При этом в течение жизни группа крови и резус-фактор не изменяются, так как они закладываются в организме еще во внутриутробном периоде.

«Затем костный мозг пожизненно вырабатывает генетически закодированный набор красных клеток, несущих определенную группу крови. Если человеку было проведено переливание крови или ее компонентов, группа крови тоже не изменится», – подчеркнула трансфузиолог Мария Рудницкая.