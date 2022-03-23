РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мар. Жители подмосковного Красногорска в среду смогут задать руководителям лечебных учреждений округа вопросы, касающиеся здравоохранения, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Встреча представителей администрации и руководителей учреждений здравоохранения округа с жителями состоится в актовом зале администрации Красногорска. Начало встречи в 14:00.

Администрация округа расположена по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом №4.​