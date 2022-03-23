РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. В подмосковной Балашихе в среду стартует акция «Безопасная шина», которая продлится до 30 марта, спецпроект создан в рамках популяризации системы раздельного сбора отходов, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Акция «Безопасная шина» организована Фондом рационального природопользования и призвана еще раз напомнить о безопасности дорожного движения и экологической безопасности тем, кто образует отходы в виде шин.

Инспекторы ГИБДД совместно с представителями администрации и эковолонтерами проинформируют автомобилистов о необходимости сезонной смены шин, а также расскажут, как их правильно утилизировать. Госавтоинспекторы раздадут листовки с адресами пунктов бесплатного приема шин в городе.​