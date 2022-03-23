РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. Родители выпускников Домодедова могут попробовать свои силы в написании ЕГЭ по математике в среду. Мероприятие пройдет в гимназии №5, начало в 14:00.

В этом году в акции также примут участие глава городского округа Михаил Ежокин и представители администрации Домодедова.

В 2022 году предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового уровня, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

Акция призвана познакомить родительскую общественность с экзаменационной процедурой, помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к основному государственному экзамену.

Желающим принять участие необходимо обратиться в гимназию №5 или в управление образования по телефону: 8(496)797-72-00. При себе необходимо иметь паспорт и черную гелевую ручку.​