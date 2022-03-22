РИАМО - 22 мар. За 7 лет действия подпрограммы «Чистая вода» в Подмосковье улучшили качество водоснабжения для более чем 2 млн жителей, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

22 марта во многих странах мира ежегодно отмечается Всемирный день воды. Этот день был установлен по решению Генассамблеи ООН в 1992 году.

«За истекшие 7 лет реализации подпрограммы «Чистая вода» качество водоснабжения было улучшено для более чем 2 млн жителей, проживающих в 48 городских округах Подмосковья. Построено и модернизировано 420 объектов водоснабжения, включая новые водозаборные узлы, станции водоочистки и водоподготовки, водоводы», – сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Он отметил, что в прошлом году работы прошли в 10 городских округах – это Одинцовский округ, Дзержинский, Щелково, Зарайск, Люберцы, Солнечногорск, Фрязино, Балашиха, Богородский и Ленинский округа.

«Более 180 тыс. человек получили качественное водоснабжение. Порядка 25 объектов сдано в эксплуатацию. Безусловно, с вводом этих объектов значительно, в среднем на 45%, снизилось количество жалоб жителей на некачественное холодное водоснабжение», – добавил Велиховский.

Также в регионе реализуются масштабные работы по модернизации очистных сооружений в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», а также федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» и государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Их цель – улучшение экологического состояния бассейна рек и региона в целом за счет сокращения объема сброса загрязненных сточных вод, восстановления водных объектов низовьев рек.