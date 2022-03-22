РИАМО - 22 мар. С начала года заявки на участие в нацпроекте «Производительность труда» подали еще 20 подмосковных предприятий, при этом 5 из них уже приступили к реализации проекта. Участие в нацпроекте позволит компаниям повысить эффективность работы, сократить издержки производства, ускорить производственные процессы и улучшить финансовые показатели, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«С начала этого года к участию в нацпроекте «Производительность труда» мы привлекли еще 20 компаний, что позволит увеличить общее число региональных участников проекта до 100. Бесплатную поддержку подмосковным предприятиям в рамках нацпроекта уже почти 2 года оказывает Региональный центр компетенций (РЦК)», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что специалисты центра находят решения, позволяющие предприятиям увеличить эффективность работы без существенных затрат. На сегодняшний день при содействии РЦК уже более 800 сотрудников подмосковных компаний прошли обучение по программам «Бережливого производства» и могут самостоятельно внедрять решения для оптимизации работы своих предприятий.

В число компаний, вступивших в нацпроект в 2022 году, вошли такие предприятия из Подмосковья, как Дмитровский мебельный комбинат и Подольский завод электромонтажных изделий. На предприятиях планируют повысить качество выпускаемой продукции и увеличить производительность. Под руководством экспертов РЦК компании уже приступили к изучению инструментов программы «Бережливого производства». Специалисты РЦК дадут рекомендации по дальнейшему развитию предприятий и подготовят для них внутренних инструкторов, которые продолжат обучение персонала.

По словам Екатерины Зиновьевой, Подмосковье планирует привлечь к участию в нацпроекте еще не менее 320 региональных предприятий до конца 2024 года. В результате этого принципам «Бережливого производства» обучатся более 4,2 тыс. подмосковных специалистов.

Чтобы стать участником нацпроекта «Производительность труда», предприятие должно быть зарегистрировано в Московской области и работать в следующих отраслях: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля. Объем выручки компании должен составлять не менее 400 млн рублей в год, а участие иностранного капитала не должно превышать 50%. Подать заявку на участие можно через портал производительность.рф.