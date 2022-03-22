РИАМО - 22 мар. Сотрудники Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н.Е. Жуковского провели испытания изолированной мотогондолы перспективного двигателя ПД-8. Он будет устанавливаться на отечественные пассажирские самолеты, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

ПД-8 был представлен на МАКС-2021, он позволит заменить двигатели на российских самолетах, которые создаются с применением импортных комплектующих.

«В ЦАГИ есть все необходимые ресурсы: и инфраструктурные, и кадровые, и технологические для реализации импортозамещающих проектов в сфере авиастроения. Регион, со своей стороны, активно поддерживает наукограды, в том числе и Жуковский, обеспечивая возможности для эффективного развития научно-технической деятельности на их территориях», – заявила зампред правительства Подмосковья – глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Каждый год на развитие восьми технополисов региона направляется примерно 300 млн рублей. Кроме того, в Подмосковье действуют стимулирующие программы для молодых ученых и специалистов, например, социальная ипотека и ведение разработок.

Исследование мотогондолы в ЦАГИ позволит определить аэродинамические характеристики модели, силы и моменты на крейсерском режиме полета. Эксперимент проводится в трансзвуковой аэродинамической трубе Т-128.

«Это стратегически важная задача, благодаря решению которой отечественное авиационное двигателестроение обретет независимость от зарубежных компаний», — отметил начальник отдела научно-исследовательского отделения аэродинамики силовых установок ЦАГИ, кандидат технических наук Владимир Акинфиев.

Маршевая силовая установка с двигателем ПД-8 будет размещаться на самолетах Sukhoi Superjet New и Бе-200ЧС. ЦАГИ принимает участие в разработке и испытаниях воздухозаборника, мотогондолы и реверсивного устройства, а разработкой двигателя по программе импортозамещения занимаются ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «ОДК-Авиадвигатель».