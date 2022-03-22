РИАМО - 22 мар. В подмосковной Кубинке в Одинцовском округе в 2022 году пройдет благоустройство сквера, в том числе в порядок приведут площадь с памятником «Павшим за Родину». Работы проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«Благоустройство территории планируем выполнить в два этапа. В рамках первого преобразим площадь с памятником «Павшим за Родину» и прилегающую территорию», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Площадь перед памятником замостят тротуарной плиткой контрастных цветов. Также там установят подиум-сцену, которая в обычные дни послужит местом отдыха для молодежи. По обеим сторонам площади будут обустроены пешеходные связи, а вдоль Наро-Фоминского шоссе создадут зону остановки общественного транспорта с павильоном.

Также там установят новые скамейки, урны для мусора и велопарковки. Специалисты проведут озеленение, обустроят уличное освещение и дополнительную подсветку памятника.

Благодаря благоустройству площадь станет многофункциональной и сможет удовлетворить первоочередные потребности местных жителей.