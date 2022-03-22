РИАМО - 22 мар. Столичные археологи определили происхождение одного из множества артефактов, найденных при раскопках на Дубининской улице в 2021 году, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

После очистки и соединения найденных керамических фрагментов с изображениями китайских пагод, иероглифов и девушек в традиционных костюмах специалисты смогли определить, что найденный предмет является чайной банкой московского торгового дома «Товарищество Василий Перлов с Сыновьями, поставщики Двора Его Императорского Величества».

Найденная банка являлась красивой упаковкой, в которой находилась половина фунта чая, то есть чуть больше 200 г. На одном из фрагментов археологи зафиксировали надпись: «…уб.50к…». По их мнению, это относится к цене – «1 руб. 50 коп.».

Благодаря товариществу Перловых чай получил широкое распространение не только среди состоятельных людей, но и среди простых москвичей. В конце XIX века Перловы также были назначены поставщиком императорского двора с правом изображения государственного герба на этикетках и надписи «придворный поставщик».

Помимо российского двора их чай поставлялся ко двору императора Австрийского, короля Румынского, князя Черногорского и Великого герцога Нассауского.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, теперь фрагменты чайной банки предстоит склеить и подготовить для передачи в музей. Всего в ходе раскопок на Дубининской улице было найдено около 1 тыс. артефактов.