РИАМО - 22 мар. В Астраханской области прошли чемпионат и первенство России по стрельбе из арбалета в помещении. Участниками соревнования стали юнармейцы из Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

В состав сборной региона вошли юнармейцы, которые представляют молодежный центр «Подсолнух» городского округа Солнечногорск: Василий Борисов, Алина Сорокина, Анна Журавлева, Алексей Гончаров, Юлия Старостина и Александр Сорокин. Они упражнялись в дисциплинах «АП-10 м – 40 выстрелов» и «АП-18 м – 60 выстрелов» в индивидуальном и командном зачетах.

Ребята впервые приняли участие в соревнованиях такого уровня. Мужская сборная завоевала серебряные медали чемпионата России, женская сборная – бронзовые медали чемпионата РФ, а женская юниорская сборная – серебряные медали первенства страны.

В упражнении «АП-18 м – 120 выстрелов» чемпионом России по стрельбе из арбалета стала мастер спорта международного класса Анна Журавлева, а в первенстве России II место на дистанции «10 метров – 40 выстрелов» и III место на дистанции «18 метров – 60 выстрелов» досталось Алексею Гончарову в индивидуальном зачете.

Александр Сорокин в двух упражнениях получил разряд кандидата в мастера спорта по стрельбе из арбалета. Остальные подмосковные спортсмены уверенно подтвердили свои спортивные навыки.