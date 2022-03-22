РИАМО - 22 мар. Лидер подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов провел встречу с предпринимателями и представителями общественных организаций Дмитровского округа, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Участники встречи обсудили состояние предприятий, кадровую политику и товарную логистику в актуальных экономических условиях.

Хотя в начале введения экономических санкций руководство некоторых компаний не имело понимания, как это скажется на поставках сырья, сейчас рынок стабилизировался, а логистические цепочки не оборвались.

«Более того, повысился спрос: загрузка производства составляет 100%. Приходится даже некоторых специалистов вызывать с отпусков, чтобы обеспечить реализацию спроса, который есть», – заявил гендиректор Дмитровского мебельного комбината Игорь Макаров.

При этом он подчеркнул, что стоимость сырья, которое закупается за рубежом, выросла. Из-за этого подорожала себестоимость изделий. Как заявил Макаров, для покупателя это прошло незаметно.

«Также мы пересмотрели взгляды на используемое сырье. Санкции подтолкнули нас в целом перейти на китайские аналоги: они стоят в разы дешевле, но по качеству не хуже европейского сырья», – подчеркнул Макаров.

Власти намерены оказать бизнесу максимальную поддержку и донести до предпринимателей информацию о всех мерах поддержки, которые будут действовать или уже реализуются на территории Подмосковья.

«Задача правительства, регионального заксобрания, партии сейчас – оказать максимальную поддержку каждому предприятию: будь то малый, средний или крупный бизнес. Предприниматели должны быть уверены, что даже в такой сложной ситуации им есть, на кого положиться», – отметил Игорь Брынцалов.

«Единая Россия» первой начала готовить предложения, чтобы обеспечить социально-экономическую стабильность. В перечень мер включено свыше ста федеральных и региональных инициатив.

Чтобы поддержать подмосковных бизнесменов и стартапы, правительство Подмосковья разработало программу для развития импортозамещения. Так, в регионе будут увеличены субсидии, производители товаров импортозамещения смогут получать землю в аренду без торгов за 1 рубль. Соискатели и работодатели уже имеют возможность получить консультации по трудоустройству и поддержке бизнеса.

Также в регионе введен мораторий на плановые проверки ИП, малых и средних предприятий, а также объявлена программа по предоставлению кредитных каникул.

«Это лишь часть уже действующих мер поддержки. Отмечу, что наша совместная антикризисная работа с правительством Московской области, поддержка бизнеса и жителей будет продолжена», – заключил Брынцалов.