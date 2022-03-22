РИАМО - 22 мар. В России зафиксирован рост интереса граждан к изучению китайского языка. Кроме того, растет число школьников, изучающих китайский язык, сообщила депутат Госдумы Алена Аршинова.

«Наша система образования ориентирована в том числе на китайский язык. Из тех школьников, которые сдают ЕГЭ по иностранному языку, есть и те, кто выбрал китайский язык. Причем рост восточного языкового направления шел и раньше», – сказала Аршинова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, в РФ из года в год проводятся все более интенсивные олимпиады по китайскому языку. Также на сегодня в стране достаточно учащихся, которые безупречно говорят на китайском.

Однако пока в российской системе образования самым востребованным остается английский язык, так как это язык международного общения, подчеркнула депутат.

Аршинова уверена, что теперь количество школьников, выбирающих китайский язык, будет еще больше, так как Россия переориентируется на Восток.