РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 мар. Проблему подтоплений территорий Домодедова решат в течение ближайших 2 лет, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Отчет администрации перед населением провели в Повадинском административном округе во вторник. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.

«У нас разработана программа по ликвидации подтоплений. В зависимости от масштаба, от объема и от технических возможностей мы все подтопления в течение года-двух ликвидируем», - сказал Ежокин.