РИАМО - 22 мар. Более 1 тыс. подмосковных волонтеров за неделю зарегистрировались в качестве помощников проведения Всероссийского голосования за объекты благоустройства, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Подать заявку на помощь в проведении мероприятия можно на сайте DOBRO.RU. Регистрация волонтеров продлится до 1 апреля.

Штаб волонтеров для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе страны. Основной задачей добровольцев станет информирование граждан о возможности принять участие в голосовании, а также о тех проектах, которые выносятся на обсуждение.

Голосование за объекты благоустройства в Подмосковье пройдет с 15 апреля по 30 мая на сайте: https://50.gorodsreda.ru/. На него будет вынесено 269 территорий в 56 городских округах региона. Каждый житель Подмосковья сможет отдать свой голос за территорию или дизайн-проект отобранного пространства. Набравшая наибольшее количество голосов территория в каждом муниципалитете будет включена в план по благоустройству на 2023 год.

Всероссийское голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Основная задача проекта — преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей.