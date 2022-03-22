РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 мар. На оперативном совещании главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой заместитель главы Иван Яськив доложил о мероприятиях по ремонту подъездов многоквартирных домов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Проведение ремонта подъездов многоквартирных домов на территории Мытищ проходит в рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды». В настоящее время на территории округа расположены 1333 дома, в которых расположены 4394 подъезда.

С 2017 года по текущее время ремонт проведен в 1746 подъездах. Утвержденный адресный перечень на 2022 год включает в себя 214 подъездов по 10 управляющим организациям, в том числе работы с совместным финансированием по 104 подъездам, за счет внебюджетных источников – 110 подъездов. Уже ведутся работы в 18 из них.

Купецкая обратила внимание на то, что только цифры не отражают все положение дел по этому вопросу. Она поручила в ближайшее время опубликовать весь перечень домов и подъездов, где будут выполнены ремонтные работы, а также сроки.

«Эта информация должна дойти до каждого жителя», – заключила Купецкая.