РИАМО - 22 мар. 81-летний Владимир Ильенко из Фрязина написал письмо российским военным, которые участвуют в специальной операции на Украине. Пенсионер поддержал солдат и призвал их быть храбрыми, сообщает газета «Ключъ».

Пенсионер писал письмо в течение нескольких дней. Он не знал, по какому точно адресу отправить послание, поэтому принес его в редакцию издания.

«Сынки мои – воины, будьте храбрыми, но не безрассудными. Будьте ловкими, непредсказуемыми. Каждый день вы совершаете подвиги в борьбе с врагом. Слава вам, не предавшим жертвы наших дедов и отцов», — написал Ильенко.

Пенсионер отметил, что хочет быть причастным к последним событиям и помочь тем, кто сейчас защищает Россию и Донбасс. Владимир Ильенко отметил, что он вместе с семьей поддерживают президента РФ Владимира Путина в его решении обезопасить границы страны от НАТО, освободить Украину и сознание людей от западного влияния.

«Считаю своим гражданским долгом встать на защиту своей страны, как это делали мой дед и отец», — отметил Ильенко.

Каждый желающий может поддержать российскую армию и принять участие в акции «Письмо солдату», написав послание для защитников страны.