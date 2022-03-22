РИАМО - 22 мар. В Подмосковье эффективно развивают систему здравоохранения, примером тому может служить Красногорская городская больница №1, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

Во вторник он вместе с заместителем председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Виталием Левченко совершили рабочий выезд в городскую больницу №1 в ходе парламентского контроля.

«Подмосковье целевым образом, поэтапно, решает проблемы здравоохранения, в первую очередь, делая акцент на передовых больницах с самым большим потоком пациентов», – рассказал Маликов.

По его словам, Красногорская городская больница №1 – пример эффективного подхода к развитию системы здравоохранения, которого придерживается Подмосковье и городской округ Красногорск.

Во время выезда депутаты посетили приемное отделение больницы, осмотрели кабинеты и ординаторскую, проверили недавно сделанный адресный ремонт. Кроме того, они побывали в «Доброй комнате». Реализацией этого регионального проекта занимается «Единая Россия». По словам Маликова, в таких игровых зонах жители округа могли бы праздновать дни рождения детей.

В рамках закона Московской области от 16.03.2022 № 23/2022-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Маликов выделил средства на ремонт аппарата компьютерной томографии и эндоскопического оборудования для КГБ №1.

В завершение визита состоялась встреча с сотрудниками больницы. По итогам встречи Маликов вручил благодарственные письма заместителю главного врача по кадрам Наталье Венжеге и заведующей организационного-методологического отдела, врачу-методисту Мособлдумы Ирине Горбуновой.