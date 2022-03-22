РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мар. Спортсмены из Подольска получили 2 золотые и серебряную медали на Открытом первенстве среди юношей и девушек по спортивному самбо, посвященном памяти подполковника полиции А. Н. Чижа, сообщает пресс-служба администрации округа.

20 марта в Наро-Фоминске прошло Открытое первенство среди юношей и девушек по спортивному самбо. Спортсмены СК «Добрыня» из Подольска заняли высокие места. Золото у Арсения Лобова и Даниса Асанова, серебро - у Дарьи Замулиной.

Спорткомитет администрации округа поздравил спортсменов и их тренера Артема Руднева с отличным результатом. Спортсменам пожелали дальнейших успехов и новых побед.