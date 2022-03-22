РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. Отдать на переработку ненужные электроприборы, железные предметы и бытовую технику на площадке «Мегабак» в Балашихе жители округа теперь могут за денежное вознаграждение, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

На площадку «Мегабак» на улице Текстильщиков, вл. 4 можно приносить свои крупногабаритные отходы, бытовую технику, мебель, картон, пластик, алюминий и дерево, а за сдачу некоторых фракций можно еще и получить денежное вознаграждение.

«Если изделие подошло по всем условиям, у сдающего попросят документ и банковскую карту. Именно на нее придет положенное вознаграждение. Главное правило – тара должна быть очищена от пищевых остатков. Все остальное дорабатывают сотрудники «Мегабака».

Цель «Мегабака» – популяризировать раздельный сбор мусора и снизить количество полигонов, которые негативно влияют на окружающую среду. Принимают 12 различных фракций отходов: изделия из металла, бумаги, стекла, пластика, лампочки, а также автомобильные покрышки.

Первая такая площадка заработала в Балашихе в 2019 году. За это время жители округа успели оценить преимущества экопроекта. Сдавать крупные бытовые приборы в «Мегабак» выгодно не только из-за вознаграждения. В другом случае, вывоз отслужившей электроники для жителей платный.

«Мегабак» обслуживает как юридических, так и физлиц. Если вторсырье крупногабаритное, нужно составить специальную заявку на вывоз. Собранное вторсырье с площадок «Мегабак» отправляют на специализированное предприятие, где отходы перерабатывают в полуфабрикаты, после – отправляют их на заводы.

По-прежнему работает и вторая площадка «Мегабак» в Балашихе. Она расположена в микрорайоне Саввино на улице Пригородной, стр. 90, рядом с ТЦ «Лента».