РИАМО - 22 мар. В апреле в России ожидается «вторая волна» эмиграции IT-специалистов. Страну могут покинуть от 70 до 100 тыс. работников отрасли, сообщает «Интерфакс».

Такой прогноз дали в Российской ассоциации электронных коммуникаций. Во время «первой волны» эмиграции страну покинули от 50 до 70 тыс. специалистов. Очередной поток сдерживается возросшей стоимостью билетов и недвижимости, а также невозможностью проводить транзакции.

«Но «вторая волна» точно будет. По нашему прогнозу, от 70 тыс. до 100 тыс. человек в апреле уедут. Это только айтишники», – заявил глава РАЭК Сергей Плуготаренко.

Минцифры России подготовило меры поддержки IT-отрасли. С их помощью сотрудники IT-компаний будут освобождены от налога на прибыль и проверки на три года, а сотрудники, которые заняты в разработке ПО, получат отсрочку от призыва в армию.

Разработчикам мобильных приложений и компаниям, которые реализуют и тестируют отечественные программы, будут предоставлены налоговые льготы. Кроме того, компании смогут претендовать на льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, а сотрудники – взять ипотеку на льготных условиях.

При этом в ведомстве отметили, что сейчас ведется большая работа по формированию дополнительных мер поддержки определенных сегментов отрасли.